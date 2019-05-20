Зеленский официально стал президентом Украины

В здании Верховной рады состоялась церемония инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского. Он принес присягу на Библии и Конституции и официально стал главой государства, передает «Газета.ру».

Россия на церемонии инаугурации не присутствовала. В зале были предыдущие украинские президенты — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также глава правительства Виктор Гройсман.

