Выборы на Украине

Зеленский официально стал президентом Украины

20 мая10:28

В здании Верховной рады состоялась церемония инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского. Он принес присягу на Библии и Конституции и официально стал главой государства, передает «Газета.ру».

Россия на церемонии инаугурации не присутствовала. В зале были предыдущие украинские президенты — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также глава правительства Виктор Гройсман.  

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ФОТО: Кадр из трансляции
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийИнаугурация

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