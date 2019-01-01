Украина

Зеленский объявил очередной кадровый конкурс

20 июня22:00

Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами, передает РИА «Новости».

Прежнего главу ведомства Ивана Куцика новый президент уволил.

Государственное управление делами занимается обеспечением работы президента и других государственных органов Украины .

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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