Украина
Государственное управление делами занимается обеспечением работы президента и других государственных органов Украины .
Зеленский объявил очередной кадровый конкурс
20 июня22:00
Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами, передает РИА «Новости».
Прежнего главу ведомства Ивана Куцика новый президент уволил.
Государственное управление делами занимается обеспечением работы президента и других государственных органов Украины .
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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир Зеленский