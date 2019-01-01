Зеленский объявил очередной кадровый конкурс

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Путин рассказал, за что ему стыдно

Впервые с апреля 2018-го курс евро опустился ниже 71 рубля

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Государственное управление делами занимается обеспечением работы президента и других государственных органов Украины .

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