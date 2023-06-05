Зеленский обратится к депутатам парламента Швейцарии 15 июня

Президент Украины Владимир Зеленским 15 июня выступит перед швейцарскими депутатами, сообщили в пресс-службе парламента страны.

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Выступление состоится, несмотря на критику со стороны главы парламентской фракции Швейцарской народной партии Томаса Эши, который выступил против речи Зеленского.

Отмечается, что обращение пройдет в видеоформате. В парламенте добавили, что это первый случай обращения иностранного президента к швейцарским депутатам по видеосвязи.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийШвейцария

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