Зеленский обратится к депутатам парламента Швейцарии 15 июня
5 июня 202318:27
Президент Украины Владимир Зеленским 15 июня выступит перед швейцарскими депутатами, сообщили в пресс-службе парламента страны.
Выступление состоится, несмотря на критику со стороны главы парламентской фракции Швейцарской народной партии Томаса Эши, который выступил против речи Зеленского.
Отмечается, что обращение пройдет в видеоформате. В парламенте добавили, что это первый случай обращения иностранного президента к швейцарским депутатам по видеосвязи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru