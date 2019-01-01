Зеленский назвал украинский жилищный кодекс «трешем»

Действующий жилищный кодекс Украины – это «треш». Как отмечает телеканал «112 Украина», такую оценку во время встречи с представителями бизнеса ему дал Владимир Зеленский.

Глава государства процитировал жилищный кодекс Украины, в котором указано, что «воплощая в жизнь ленинские идеи... советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства».

«Как вам? Извините, это трэш. И это должно уйти в историю», — заявил президент Украины.

Кроме того, как отмечает «Интерфакс-Украина», глава государства отменил 159 указов своих предшественников — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

Между тем, ранее сегодня в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что не видит поводов делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В Минском процессе ничего не происходит. Продолжаются обстрелы в Донбассе. Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», - подчеркнул глава государства.

Как напоминает телеканал «360», сегодня глава государства в 17-й раз провел прямую линию с жителями страны. До эфира Владимиру Путину поступило около 1,5 миллиона вопросов. В ходе программы, которая продолжалась более 4 часов, он успел ответить на 81.