Зеленский назначил замглавы СНБО
23 июля23:20
Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает RT.
56-летний Алексей Данилов — городской голова Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005), народный депутат Украины V созыва (2006-2007).
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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