Зеленский назначил замглавы СНБО

Алексей Данилов назначен заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает RT.

56-летний Алексей Данилов — городской голова Луганска (1994-1997), губернатор Луганской области (2005), народный депутат Украины V созыва (2006-2007).

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский