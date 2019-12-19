Зеленский назначил нового посла в США
19 декабря 201915:14
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом в Соединённых Штатах Америки Владимира Ельченко, освободив его от обязанностей постоянного представителя Киева при Организации Объединённых Наций. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Ельченко также освобожден от обязанностей посла Украины в Ямайке, которые он параллельно выполнял. Новым постпредом Украины при ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, сообщает RT.
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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
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