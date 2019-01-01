Украина
Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина сможет подать заявку, -- это зимняя Олимпиада 2030 года или летняя Олимпиада 2032 года.
Зеленский намерен добиться проведения Олимпиады на Украине
17 июля00:26
Владимир Зеленский во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой поручил разработать план развития инфраструктуры для возможности претендовать на проведение Олимпийских игр, передает «Синьхуа».
Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина сможет подать заявку, -- это зимняя Олимпиада 2030 года или летняя Олимпиада 2032 года.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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