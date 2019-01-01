Зеленский на Донбассе вспомнил русский язык

Владимир Зеленский во время визита в Донбасс заговорил на русском языке, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

В Краматорске президент Украины дал брифинг, посвященный ситуации в регионе. Зеленский, в частности, обратил внимание на «разговоры» о притеснении русскоязычных. Местные чиновники встретили его русский язык аплодисментами.

