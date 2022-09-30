Зеленский хочет получить активы России в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швейцарии заморозить российские активы и передать их киевской власти.
«Мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины», - цитирует Зеленского РИА Новости.
Он также выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что за восстановление Украины должна заплатить РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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