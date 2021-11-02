Зеленский активировал новый пакет санкций СНБО Украины против России
Президент Украины Владимир Зеленский активировал своим решением новый пакет санкций против России. Ограничительные меры прописаны в опубликованных четырех указах главы государства.
Эти санкции в октябре были разработаны Советом национальной безопасности и обороны Украины. Под ограничения попали 140 граждан и 50 юридических лиц.
В основном речь идёт о лицах, принимавших участие в организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, в «чёрный» список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары.
Среди компаний значится Group-IB – одна из ведущих структур на российском рынке кибернетической безопасности. Основатель компании Илья Сачков недавно арестован в России по обвинению в госизмене.
Среди других компаний, попавших под украинские санкции, - регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО №1, судостроительный завод «Море» в Феодосии, три украинские авиакомпании.
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