Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля. Об этом сообщили в Подольском районном суде Киева. Там подчеркнули, что слушание должно начаться в 15:00.

Добавим, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не располагает информацией о том, что перенос рассмотрения дела Кирилла Вышинского может быть связан с вопросами обмена украинских и российских граждан, которые находятся под следствие или осуждены, отмечает РИА Новости.

Между тем, ранее она обратилась к суду с просьбой освободить журналиста под подписку о невыезде.

Ранее НСН писала, что суд в Киеве объявил перерыв в заседании по делу руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за неготовности прокуроров. В зале суда он заявил, что прокуратуру не волнует правосудие. По словам Вышинского, обвинению нужно, чтобы он оставался за решеткой.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил РИА ФАН, что сторона обвинения, кроме как физически препятствовать правосудию, никаким другим образом не может действовать». Адвокат подчеркнул, что процесс по делу пытаются затянуть, так как обвинение решило сменить двух прокуроров в день заседания. Кроме того, он заявил, что защите Вышинского до сих пор не предоставили информацию о доказательствах вины журналиста.



