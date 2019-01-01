Замглавы администрации президента Порошенко подал в отставку

Заместитель главы администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев подал в отставку, передает ТАСС.

Елисеев был назначен на эту должность в июле 2015 года, до этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Напомним, что в прошедших на Украине президентских выборах победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали чуть меньше четверти украинцев, согласно официальным данным ЦИК, опубликованным 30 апреля.

