Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника от удара ракеты
22 сентября 202404:34
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в соцсетях о гибели своего друга.
Это произошло в результате ракетного удара. Речь идет о полковнике Александре Никитюке.
Ранее стало известно, что Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru