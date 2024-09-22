Залужный сообщил о гибели своего экс-помощника от удара ракеты

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил в соцсетях о гибели своего друга.

Это произошло в результате ракетного удара. Речь идет о полковнике Александре Никитюке.

Ранее стало известно, что Залужный был против вторжения в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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