Захарову удивила идея посла Израиля о переименовании улиц Киева

Предложение посла Израиля на Украине Михаила Бродского о присвоении новых названий некоторым улицам и общественным местам Киева вызывает недоумение. С таким комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Израильский посол предложил переименовать улицы в честь украинских «праведников мира», которые спасали евреев в годы Великой Отечественной войны. По словам Захаровой, инициатива озвучена в рамках «кампании по дерусификации», проводимой украинскими властями.

«Власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии», - отметила представитель МИД РФ.

Захарова также обратила внимание посла Израиля на то, что в годы ВОВ еврейские погромы и казни на Украине проводились при активном участии местных националистов и коллаборационистов из Украинской повстанческой армии (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также боевиков дивизии СС «Галичина». Всех их в Киеве сейчас почитают прославляют, констатировала Захарова.

