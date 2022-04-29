Захарову удивила идея посла Израиля о переименовании улиц Киева
Предложение посла Израиля на Украине Михаила Бродского о присвоении новых названий некоторым улицам и общественным местам Киева вызывает недоумение. С таким комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Израильский посол предложил переименовать улицы в честь украинских «праведников мира», которые спасали евреев в годы Великой Отечественной войны. По словам Захаровой, инициатива озвучена в рамках «кампании по дерусификации», проводимой украинскими властями.
«Власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии», - отметила представитель МИД РФ.
Захарова также обратила внимание посла Израиля на то, что в годы ВОВ еврейские погромы и казни на Украине проводились при активном участии местных националистов и коллаборационистов из Украинской повстанческой армии (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ) и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также боевиков дивизии СС «Галичина». Всех их в Киеве сейчас почитают прославляют, констатировала Захарова.
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