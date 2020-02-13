Захарова считает, что первый президент Украины может видеть инопланетян

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила сомнение в адекватности первого президента Украины Леонида Кравчука. На пресс-брифинге она посчитала потерей времени обсуждать его заявления.

Имя Леонида Макровича всплыло в связи с его недавним заявлением о том, что Москва виновата в войне в Донбассе. В связи с этим Захарова напомнила, что ранее он же говорил о встрече Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером в Кракове перед началом Второй мировой войны.

«Зачем обсуждать заявления людей, которые делают странные, глупые, абсурдные заявления, не влияющие на повестку? Не считаю нужным тратить ни свое, ни Ваше время», - цитирует «Свободная пресса» реакцию Захаровой. Она также отметила, что Кравчук вполне может видеть инопланетян: «Мало ли он еще инопланетян увидит, мы будем это комментировать?».

