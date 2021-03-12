Захарова предостерегла Киев о попыток силового решения конфликта в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об опасности реализации силового сценария в Донбассе, предупредив об этом Киев.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», - сказала Захарова в ходе брифинга в пятницу.

Дипломат сообщила, что Россия призывает украинские власти перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации на востоке Украины и вернуться к выполнению минских соглашений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях прокомментировал озвученный министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой план по «возвращению» полуострова, пишет «Свободная пресса».







