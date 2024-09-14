WSJ сообщила о смене стратегии США из-за «унижения» американских танков на Украине

Издание также отмечает, что настоящее время обе стороны конфликта оборудуют свои боевые машины технологиями для обнаружения и нейтрализации дронов, а также вносят изменения в их конструкции, чтобы улучшить маневренность. Генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США (AFC), отметил, что США необходимо срочно внести изменения в тактику, чтобы сохранить эффективность своих бронетанковых войск.

Механик-водитель одного из танков Abrams, переданных Украине, в беседе с WSJ рассказал, что когда танк выезжает на дорогу, его быстро обнаруживает беспилотник, после чего на него начинают обстреливать артиллерией, минами, противотанковыми ракетами и управляемыми авиабомбами. Он отметил, что в начале конфликта командиры пытались прятать танки в траншеях и маскировать их, но с развитием беспилотников эти методы стали неэффективными, и танки теперь держатся подальше от передовых позиций, передает «Радиоточка НСН».

