WSJ сообщила о смене стратегии США из-за «унижения» американских танков на Украине
Рост популярности беспилотников заставляет армии пересматривать свои стратегии и усиливать защиту танков, сообщает The Wall Street Journal.
Газета отмечает, что конфликт на Украине продемонстрировал, что тяжелые танки, ранее считавшиеся «королями поля боя», легко обнаруживаются и становятся жертвами дешевых беспилотников. Это привело к тому, что передовые западные танки используются в боевых действиях все реже, многие из них были повреждены, уничтожены или захвачены.
Издание также отмечает, что настоящее время обе стороны конфликта оборудуют свои боевые машины технологиями для обнаружения и нейтрализации дронов, а также вносят изменения в их конструкции, чтобы улучшить маневренность. Генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование будущего армии США (AFC), отметил, что США необходимо срочно внести изменения в тактику, чтобы сохранить эффективность своих бронетанковых войск.
Механик-водитель одного из танков Abrams, переданных Украине, в беседе с WSJ рассказал, что когда танк выезжает на дорогу, его быстро обнаруживает беспилотник, после чего на него начинают обстреливать артиллерией, минами, противотанковыми ракетами и управляемыми авиабомбами. Он отметил, что в начале конфликта командиры пытались прятать танки в траншеях и маскировать их, но с развитием беспилотников эти методы стали неэффективными, и танки теперь держатся подальше от передовых позиций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru