Встреча политсоветников «нормандской четверки» началась в Берлине
Переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) по украинскому урегулированию стартовали в Берлине. Делегацию Москвы возглавляет заместитель руководителя администрации Кремля Дмитрий Козак.
Ранее Козак заявил, что стороны предпримут попытку найти развязки по всем вопросам, которые за прошедшие семь лет так и не были разрешены. Он также рассчитывает, что в столице ФРГ будут приняты конкретные решения по урегулированию ситуации вокруг Украины. Предыдущая встреча такого уровня прошла в Париже 26 января.
В свою очередь представитель правительства Германии предложил дождаться итогов сегодняшней встречи советников, чтобы строить перспективы проведения переговоров на более высоком уровне глав внешнеполитических ведомств «четвёрки».
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