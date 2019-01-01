Украина
В прошлом году Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал «Прямой» у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.
Возбуждено новое дело против Порошенко
27 мая21:16
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения Петром Порошенко телеканалом «Прямой», передает РИА «Новости».
Заявление было подано бывшим замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.
В прошлом году Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал «Прямой» у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.
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ФОТО: Петр Порошенко грустит
ТЕГИ:Петр Порошенко
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