Украина

Возбуждено новое дело против Порошенко

27 мая21:16

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения Петром Порошенко телеканалом «Прямой», передает РИА «Новости».

Заявление было подано бывшим замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юристом Андреем Портновым.

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В прошлом году Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал «Прямой» у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.

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