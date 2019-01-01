Вместо Турчинова на пост секретаря СНБО Украины назначен советник Зеленского

28 мая президент Владимир Зеленский распорядился назначить своего бывшего советника Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом глава украинского государства сообщил на своём сайте.

В период президентских выборов Данилюк работал в штабе Зеленского советником по экономике и международной политике.

Ранее Зеленский своим распоряжением вернул украинское гражданство Саакашвили, который его лишился по указу бывшего президента Порошенко. Опальный экс-губернатор Одесской области заявил, что вернётся на Украину 29 мая.







