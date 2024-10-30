Власти Украины закроют Красноармейск для въезда в целях обороны
Украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска (Покровска) для въезда и выезда в рамках оборонительных мер.
Глава городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей к активной эвакуации, объяснив, что город будет полностью блокирован. Он сообщил, что вокруг города уже начата блокировка, а критическая инфраструктура почти разрушена на 70%.
В настоящее время в Красноармейске остается около 11 900 жителей, однако темпы эвакуации заметно замедлились. Добряк подчеркнул, что власти продолжают возведение фортификационных сооружений, поскольку ситуация в городе становится все более небезопасной.
Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что потеря Красноармейска может иметь катастрофические последствия для Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru