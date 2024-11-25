Власти призвали жителей Киева не выходить на улицу из-за состояния воздуха
Жителям Киева рекомендовали не выходить на улицу в связи с ухудшением состояния воздуха. Об этом сообщили в городской военной администрации.
«В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах... фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)», — указали власти.
Киевлянам посоветовали закрыть окна, пить много воды и не выходить из дома без надобности.
По данным городской государственной администрации, возможной причиной ухудшения состояния воздуха стали метеорологические условия.
Накануне вечером в Киеве прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога. После полуночи 25 ноября в украинской столице прозвучала еще одна серия хлопков, напоминает RT.
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