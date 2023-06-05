Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве плачевной
Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин возмутился состоянием бомбоубежищ в Киеве, пишет РИА Новости.
По его словам, треть укрытий в столице находятся в плачевном состоянии. Глава ведомства обратил внимание на отсутствие навигации, плохое состояние дверей и наличие в бомбоубежищах посторонних предметов.
Камышин уточнил, что проверка укрытий продлится 10 дней. Министерство подготовит отчет для президента Владимира Зеленского, сообщил чиновник в ходе всеукраинского телемарафона.
Генеральная прокуратура Украины задержала четырех чиновников в Киеве по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru