Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве плачевной

По его словам, треть укрытий в столице находятся в плачевном состоянии. Глава ведомства обратил внимание на отсутствие навигации, плохое состояние дверей и наличие в бомбоубежищах посторонних предметов.

Камышин уточнил, что проверка укрытий продлится 10 дней. Министерство подготовит отчет для президента Владимира Зеленского, сообщил чиновник в ходе всеукраинского телемарафона.

Генеральная прокуратура Украины задержала четырех чиновников в Киеве по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».

