Власти назвали ситуацию с бомбоубежищами в Киеве плачевной

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин возмутился состоянием бомбоубежищ в Киеве, пишет РИА Новости.

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По его словам, треть укрытий в столице находятся в плачевном состоянии. Глава ведомства обратил внимание на отсутствие навигации, плохое состояние дверей и наличие в бомбоубежищах посторонних предметов.

Камышин уточнил, что проверка укрытий продлится 10 дней. Министерство подготовит отчет для президента Владимира Зеленского, сообщил чиновник в ходе всеукраинского телемарафона.

Генеральная прокуратура Украины задержала четырех чиновников в Киеве по делу о закрытом во время воздушной тревоги бомбоубежище, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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