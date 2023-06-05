СМИ: Офис Зеленского планирует убрать Кличко с поста мэра Киева

В офисе Зеленского планируют отстранить Виталия Кличко с должности мэра Киева. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Источник издания сообщил, что таким образом команда Зеленского хочет «установить полный контроль над органами местной власти в столице». Он добавил, что эта история - «чисто политическая», так как отставка Кличко ничего толком не изменит.

Предполагается, что благодаря увольнению мэра украинской столицы офис президента таким образом получит хорошие «стартовые позиции» перед выборами, после чего власти начнут преследование сотрудников мэрии.

В свою очередь Кличко инициирует увольнение глав районов столицы: в этот список входят главы трех районов города.

