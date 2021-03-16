Вице-премьер Крыма посмеялся над решением Крыма судиться из-за водной блокады

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер Украины, назвал решение властей Крыма судиться с Киевом из-за водной блокады смешным, пишет Lenta.ru.

Он заявил, что согласно Женевской конвенции, на оккупированной территории ответственность за гражданское население несут оккупанты. Резников напомнил о позиции Киева, который готов возобновить водоснабжение полуострова после того, как Крым снова войдет в состав Украины.

Сенатор от Крыма: Водная блокада Крыма - удар по самой Украине

Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 80% потребностей пресной воды полуострова. Украина в одностороннем порядке перекрыла его весной 2014, назвав включение Крыма в состав РФ аннексией.


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ФОТО: pixabay.com
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