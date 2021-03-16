Вице-премьер Крыма посмеялся над решением Крыма судиться из-за водной блокады

Минздрав намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок За сутки в России выявили 9 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Индекс покупательской активности россиян в феврале стал рекордно высоким с 2012 года В России предлагают запретить коктейльные трубочки На Сахалине установилась небывало теплая для марта погода