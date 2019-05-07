Украина ужесточит кару за контрабанду георгиевских ленточек

При попытке провезти на Украину георгиевскую ленточку, пограничники могут запретить иностранцам въезд в страну на три года. Как пишут «Известия», в пресс-центре Государственной пограничной службы подчеркнули, что «изготовление и пропаганда гвардейской ленты является правонарушением». Соответствующий закон вступил в силу в июне 2017 года, напоминает РИА ФАН.

При первичном нарушении закона «злоумышленникам» грозит штраф, а при повторном – административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ежегодная масштабная акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 25 апреля. В городах страны волонтеры раздают всем желающим черно-оранжевые ленты. Их можно получить в парках и скверах, а также на улицах российских городов. Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в нашей стране. В 2019-ом к ней присоединятся 90 стран.

Между тем, как отмечает RT, 9 мая, в День Победы, движение по ряду улиц в центре российской столицы будет перекрыто в связи с организацией акции «Бессмертный полк». Для проезда автомобилистов перекроют, в частности, улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Кремлёвскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост, подчёркивает АГН Москва. Ограничения будут действовать с пяти утра 9 мая до окончания праздничных мероприятий. Добавим, акцию «Бессмертный полк» в Москве 9 мая впервые будут сопровождать фотоволонтеры.

