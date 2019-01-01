Украина
Первое заседание Верховной рады VIII созыва прошло 27 ноября 2014 года. 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады
27 мая21:00
Верховный суд отклонил один из исков о признании недействительным решения президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, передает телеканал «360».
«Рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины», — отметила пресс-служба ВС.
Первое заседание Верховной рады VIII созыва прошло 27 ноября 2014 года. 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского // ФОТО Николай Лазаренко
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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