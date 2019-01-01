Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ, глав МИД и Минобороны

Депутаты Верховной рады на сегодняшнем заседании отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «112».

Ранее в четверг украинские депутаты также не стали отправлять в отставку главу Министерства обороны Украины Степана Полторака и главу МИД Украины Павла Климкина.

30 мая в Раду для рассмотрения этого вопроса обратился президент Владимир Зеленский.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в эфире НСН рассказал об «интересном отличии» Зеленского от Порошенко.

