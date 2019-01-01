Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу СБУ, глав МИД и Минобороны
Депутаты Верховной рады на сегодняшнем заседании отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «112».
Ранее в четверг украинские депутаты также не стали отправлять в отставку главу Министерства обороны Украины Степана Полторака и главу МИД Украины Павла Климкина.
30 мая в Раду для рассмотрения этого вопроса обратился президент Владимир Зеленский.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил в эфире НСН рассказал об «интересном отличии» Зеленского от Порошенко.
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