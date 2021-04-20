Вашингтон выделил еще $155 млн на поддержку Украины

Эта финансовая помощь также призвана снизить энергетическую и экономическую зависимость Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы.

Также в сообщении говорится об укреплении украинских предприятий на востоке страны и расширении доступа граждан этой страны «к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации».

Ещё $44 млн пойдут на «укрепление демократии», $34 млн - на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев. Еще $14 млн – на противодействие коррупции.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о намерении Вашингтона поддерживать Украину во всех сферах деятельности. По его словам, США "твердо поддерживают Украину", эта поддержка коснется сфер безопасности, экономики и усиления демократии.

