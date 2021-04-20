Вашингтон выделил еще $155 млн на поддержку Украины
США предоставят Украине дополнительное финансирование в размере $155 млн, в том числе, $63 млн на противодействие «российской агрессии», сообщает во вторник американское посольство в Киеве.
«На противодействие российской агрессии предусмотрено $63 млн долларов США, в частности, для защиты прав человека», - говорится в сообщении дипмиссии.
Эта финансовая помощь также призвана снизить энергетическую и экономическую зависимость Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы.
Также в сообщении говорится об укреплении украинских предприятий на востоке страны и расширении доступа граждан этой страны «к качественной и объективной информации для противодействия дезинформации».
Ещё $44 млн пойдут на «укрепление демократии», $34 млн - на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев. Еще $14 млн – на противодействие коррупции.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о намерении Вашингтона поддерживать Украину во всех сферах деятельности. По его словам, США "твердо поддерживают Украину", эта поддержка коснется сфер безопасности, экономики и усиления демократии.
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