В США подтвердили готовность усилить помощь Украине

По данным Блинкена, Штаты "твердо поддерживают Украину". Он добавил, что эта поддержка коснется сфер безопасности, экономики и усиления демократии.

Блинкен заявил, что Украине приходится разбираться с "агрессией извне" и с внутренними проблемами. Госсекретарь добавил, что в США учитывают все перечисленные трудности, однако о конкретных мерах поддержки он не сообщил.

Блинкен также упомянул вопрос территориальной принадлежности Крыма. Он вновь подчеркнул, что США не признают воссоединение Крыма с Россией.

