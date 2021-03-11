В США подтвердили готовность усилить помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен на выступлении в Конгрессе рассказал о намерении поддерживать Украину во всех сферах деятельности. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Блинкена, Штаты "твердо поддерживают Украину". Он добавил, что эта поддержка коснется сфер безопасности, экономики и усиления демократии.
Блинкен заявил, что Украине приходится разбираться с "агрессией извне" и с внутренними проблемами. Госсекретарь добавил, что в США учитывают все перечисленные трудности, однако о конкретных мерах поддержки он не сообщил.
Блинкен также упомянул вопрос территориальной принадлежности Крыма. Он вновь подчеркнул, что США не признают воссоединение Крыма с Россией.
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