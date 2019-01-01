Украина
Напомним, в Харькове, лидер партии «Голос» сделал сенсационное заявление о том, что «Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».
Вакарчука похвалили за признание Крыма российским
1 июля22:48
Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, назвавший Крым российским, сказал, что думает на самом деле, убежден депутат Госдумы Павел Шперов. Так представитель Республики Крым в нижней палате российского парламента прокомментировал РИА ФАН знаковую «оговорку» украинского певца и политика.
Напомним, в Харькове, лидер партии «Голос» сделал сенсационное заявление о том, что «Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Святослав Вакарчук
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