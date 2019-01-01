Вакарчука похвалили за признание Крыма российским

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, назвавший Крым российским, сказал, что думает на самом деле, убежден депутат Госдумы Павел Шперов. Так представитель Республики Крым в нижней палате российского парламента прокомментировал РИА ФАН знаковую «оговорку» украинского певца и политика.

Напомним, в Харькове, лидер партии «Голос» сделал сенсационное заявление о том, что «Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».

