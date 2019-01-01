Украина
В качестве примера он привёл ситуацию с гастролями украинских артистов в России.
Вакарчук предложил принять закон об украино-российских отношениях
22 июля23:42
Рок-музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что избранной Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах, передает RT.
По cловам Вакарчука, предполагаемый закон очертил бы «что можно, а что нет».
В качестве примера он привёл ситуацию с гастролями украинских артистов в России.
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ФОТО: РИА Новости
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