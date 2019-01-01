Украина

В Запорожье проверяют сообщения о минировании десятков объектов

21 мая20:46

Правоохранители проверяют информацию о минировании почти 30 объектов в украинском Запорожье, передает РИА «Новости».

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Уточняется, что в полицию по электронно почте пришло письмо с угрозой. Информации об эвакуации людей из указанных объектов пока нет.

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