Военные сбили над Россией 123 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 июня до 7.00 мск 5 июня... перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.

Отмечается что дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областях, Московском регионе, Крыму. Также беспилотники сбили над Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух БПЛА, летевших на столицу, пишет 360.ru.

