Военные сбили над Россией 123 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России 123 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 июня до 7.00 мск 5 июня... перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.
Отмечается что дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областях, Московском регионе, Крыму. Также беспилотники сбили над Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух БПЛА, летевших на столицу, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военные сбили над Россией 123 украинских беспилотника
- СМИ: На нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв
- СМИ: Экс-принц Эндрю замечен с крупным синяком на лице
- СМИ: Автоштрафы могут распространить на лекарства
- Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
- В «белые списки» могут попасть сайты малого бизнеса
- Путин: На восстановление Украины нужны сотни миллиардов евро
- Детский омбудсмен: Россияне массово хотят отправить своих детей работать
- Трамп заявил, что Куба рухнула
- «Аэрофлот» продолжает поиски самолетов на вторичном рынке