В Кремле не планируют приглашать США на ВЭФ
5 июня 202607:51
Юлия Савченко
Кремль не планирует направлять делегации США отдельное приглашение на Восточный экономический форум. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее американская делегация прибыла на Петербургский международный экономический форум. Ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, пишет 360.ru. ПМЭФ проходит 3-6 июня.
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