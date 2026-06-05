В Кремле не планируют приглашать США на ВЭФ

Кремль не планирует направлять делегации США отдельное приглашение на Восточный экономический форум. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Там же открыто для всех делегаций: делегации сами принимают решение», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американская делегация прибыла на Петербургский международный экономический форум. Ее возглавил председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, пишет 360.ru. ПМЭФ проходит 3-6 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:СШАДмитрий Песков

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