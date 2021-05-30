В Таиланде обнаружили тело украинского посла
Посол Украины Андрей Бешта умер в таиландском отеле на острове Ко-Липе. Об этом сообщает Associated Press.
По данным полиции королевства, признаков насильственной смерти дипломата не обнаружено.
Бешта обнаружен мертвым рано утром, около 5:30 в гостиничном номере на острове Ко-Липе. По словам сына посла, днем раньше его отец чувствовал себя хорошо. Утром, в 4:30 у посла появились симптомы отравления. Затем дипломат потерял сознание.
Полиция Бангкока устанавливает причины смерти украинского дипломата.
Андрею Беште было 45 лет. Послом в Таиланде он работал с 2015 года.
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