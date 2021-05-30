В Таиланде обнаружили тело украинского посла

Посол Украины Андрей Бешта умер в таиландском отеле на острове Ко-Липе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции королевства, признаков насильственной смерти дипломата не обнаружено.

Бешта обнаружен мертвым рано утром, около 5:30 в гостиничном номере на острове Ко-Липе. По словам сына посла, днем раньше его отец чувствовал себя хорошо. Утром, в 4:30 у посла появились симптомы отравления. Затем дипломат потерял сознание.

Полиция Бангкока устанавливает причины смерти украинского дипломата.

Андрею Беште было 45 лет. Послом в Таиланде он работал с 2015 года.

