В Совфеде объяснили, как любой может стать президентом Украины

Президентом Украины имеет шанс стать любой, кто готов «обмануть народ красивой предвыборной программой на требуемый для победы на выборах процент». Так член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал планы советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича баллотироваться на пост главы государства.

Как отметил сенатор, такой порядок вещей был присущ Украине всегда. По его словам, цель разрушить и переписать прошлое, отказаться от русских языка и культуры, появилась там сразу после развала Советского Союза.

«Кучма, когда баллотировался, врал так, что не передать, даже нашел в Закарпатье золото, говорил, что станем золотодобывающей богатой страной. Да, Украина была богатой республикой, а стала самой нищей и отсталой в Европе», - заявил NEWS.ru Цеков.

Президентские планы Арестовича вызвали у российского сенатора усмешку. По оценке Сергея Цекова, советник главы офиса президента Украины - эпатажный блогер, а политики соседней республики поняли, что могут говорить все что угодно.

