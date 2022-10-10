В Совфеде допустили завершение СВО после ракетных ударов по Украине
Сенатор Виктор Бондарев считает, что ракетные удары по Украине могут ускорить окончание специальной военной операции.
«Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание специальной военной операции и позволит сохранить множество жизней. Это вынужденный шаг, на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства. Лишившись энергоресурсов - отопления, света, воды - и связи, украинское руководство, возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведен в отношении Крымского моста», - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
По словам Бондарева, Россия приступила к новому этапу специальной военной операции, которая предполагает более решительные действия. Сенатор полагает, что если бы киевская власть была самостоятельна в принятии решений, то уже бы согласилась на мирное решение вопроса.
«Враг, если бы ему не диктовали каждый шаг из-за рубежа, возможно, вскоре сложил бы оружие, что позволило бы минимизировать фронтовые и тыловые потери», - отметил Бондарев.
Ранее Минобороны подтвердило, что ракетные удары по Киеву и другим крупным городам – это часть специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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