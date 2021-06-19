В СНБО Украины пошутили о подтоплениях в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания Совбеза прокомментировал обстановку в Крыму на фоне серьезных затоплений.
«Крымский полуостров очень много времени просил воды. И там столько сегодня воды — они даже не знают, что с ней делать», — приводит слова Данилова портал «Страна.ua».
Секретарь заметил, что теперь Совбез займется проблемой изменения климата, и ведомству «хотелось бы влиять на все», однако у СНБО свои полномочия.
Ряд районов Крыма оказались затоплены из-за сильных дождей, обрушившихся на полуостров в последние дни. В регионе выпало две месячные нормы осадков, сотни домовладений подтоплены. Спасатели эвакуировали из опасных зон более тысячи человек.
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