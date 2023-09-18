В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Харьковскую и Днепропетровскую. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Так, сигнал тревоги прозвучал в 14:57 по московскому времени.

Днем ранее украинские СМИ сообщили, что в городе Очаков Николаевской области Украины прогремел взрыв. В воскресенье 17 сентября в Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в 14:41 и 14:43.

16 сентября в Харькове произошла серия взрывов. В городе и области объявляли воздушную тревогу, отмечает «Радиоточка НСН».

