В Раде заявили, что украинцам придется ждать 1575 лет для компенсации за жилье
На Украине проект бюджета на 2025 год предусматривает выделение 4 млрд гривен (96,7 млн долларов) на программу восстановления разрушенного жилья, сообщила в Telegram председатель партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Шуляк.
По ее словам, при таком финансировании для полной компенсации понадобится 1575 лет. «Да, это меньше, чем я предполагала в своей правке, и значительно меньше реальных потребностей программы», - заявила парламентарий.
Отмечается, что за время действия программы, которая стартовала в мае 2023 года, украинцам выплатили 16 млрд гривен (387 млн долларов) компенсации за разрушенное жилье.
Ранее депутат Рады от «Слуги народа» не вернулся из заграничной командировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru