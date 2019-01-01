Украина
По мнению Балицского, важно, чтобы Киев сделал все для скорейшего прекращения огня в Донбассе. Лишь после прекращения огня можно будет решать все прочие вопросы, уверен депутат.
В Раде считают, что военного решения у донбасского конфликта нет
18 июня23:54
Военного решения у конфликта в Донбассе, заявил РИА ФАН депутат Верховной рады Евгений Балицкий.
Он считает, что противостояние можно решить только мирным, дипломатическим путем.
По мнению Балицского, важно, чтобы Киев сделал все для скорейшего прекращения огня в Донбассе. Лишь после прекращения огня можно будет решать все прочие вопросы, уверен депутат.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Донбасс
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