В Раде считают, что военного решения у донбасского конфликта нет

Военного решения у конфликта в Донбассе, заявил РИА ФАН депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

Он считает, что противостояние можно решить только мирным, дипломатическим путем.

По мнению Балицского, важно, чтобы Киев сделал все для скорейшего прекращения огня в Донбассе. Лишь после прекращения огня можно будет решать все прочие вопросы, уверен депутат.

