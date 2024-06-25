В подконтрольном Киеву Торецке объявили принудительную эвакуацию

Фонд пожарной безопасности рассказал, что пожарные должны будут отчитаться о своих действиях по спасению людей в бывшем НИИ «Платан»

Четыре ребенка, которых эвакуировали из Севастополя в Москву, находятся в тяжелом состоянии

Потушившего свечи в храме Москвы отправят на принудительное лечение

Город выставил на торги пять помещений свободного назначения в СВАО