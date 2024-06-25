В подконтрольном Киеву Торецке объявили принудительную эвакуацию

Принудительную эвакуацию населения объявили в Торецке в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава назначенной Украиной Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает РИА Новости.

Как отметил чиновник, противник находится «очень близко» к Торецку, и эвакуация будет вестись «в очень принудительном порядке».

«Кроме того эвакуация из других городов на линии фронта продолжается», — добавил Филашкин.

По его словам, по состоянию на пятницу в городе оставались около 6 тысяч жителей, сейчас — 5,5 тысячи, с каждым днем горожане покидают населенный пункт.

Ранее стало известно, что украинские чиновники бегут из Херсона, вывозя имущество и архивы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРЭвакуацияУкраина

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