В партии Зеленского хотят поднять экономику Украины кастрацией и стерилизацией

На Украине идёт бурное обсуждение заявления председателя комитета социальной политики Верховной Рады Галины Третьяковой, представляющей в парламенте партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Речь идёт о видеоролике в котором она ударилась в рассуждения о критериях получения социальной помощи от государства.

В частности, Третьякова ввела понятие «детей низкого качества», которых, по её словам, «производят» неудачники, малообеспеченные жители республики. Она также предложила стерилизовать женщин и кастрировать мужчин без доходов, чтобы сэкономить на детских пособиях.

Такую позицию представительницы «Слуги народа» большинство украинцев восприняли как прямую аналогию фашистской идеологии, отмечает «Свободная пресса». Федерация профсоюзов Украины уже потребовала увольнения Третьяковой с поста главы комитета.

Представители профсоюзов напоминают, что сама народная избранница начинала свою политическую карьеру с поддержки «антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан», передает РИА ФАН. Они также подчёркивают, что озвученная ей позиция напрямую нарушает положения Всеобщей декларации прав человека и местной конституции.

