В парламент Украины внесено представление о назначении главой МВД Монастырского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении новым главой МВД Дениса Монастырского, сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг парламент Украины отправил в отставку Арсена Авакова, который занимал должность главы МВД с февраля 2014 года.

13 июля Аваков подал заявление об отставке. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на должность нового главы МВД руководителя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

