В парках Киева начали раздавать повестки шашлычникам
Военкомы в Киеве начали вручать повестки любителям шашлыка на природе. Об этом сообщается в соцсетях Дарницкого лесопаркового хозяйства украинской столицы.
В администрации лесопарка отметили, что природные зоны Киева страдают из-за небрежности отдыхающих. Лесники вместе с полицией начали проводить рейды и предупреждать граждан об ответственности.
К мероприятиям подключились военкомы. Они вручили мужчинам повестки для уточнения данных.
В конце апреля в центре украинской столицы прошла облава на гонщиков, Любители быстрой езды получили повестки от сотрудников военных комиссариатов, передает «Радиоточка НСН».
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