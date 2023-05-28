В парках Киева начали раздавать повестки шашлычникам

Военкомы в Киеве начали вручать повестки любителям шашлыка на природе. Об этом сообщается в соцсетях Дарницкого лесопаркового хозяйства украинской столицы.

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В администрации лесопарка отметили, что природные зоны Киева страдают из-за небрежности отдыхающих. Лесники вместе с полицией начали проводить рейды и предупреждать граждан об ответственности.

К мероприятиям подключились военкомы. Они вручили мужчинам повестки для уточнения данных.

В конце апреля в центре украинской столицы прошла облава на гонщиков, Любители быстрой езды получили повестки от сотрудников военных комиссариатов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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