В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США еще не готово

Окончательного проекта соглашения между Украиной и США об украинских полезных ископаемых еще нет. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в комментарии Reuters.

По словам политика, финальный проект документа не готов.

«Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств», - указал Подоляк.

Советник не предоставил подробностей.

Ранее в Верховной раде рассказали, что соглашение между Украиной и США предусматривает передачу Вашингтону контроля над украинскими ресурсами, приоритетное право Соединенных Штатов на прибыль и запрет на продажу ископаемых третьим странам без согласия американской стороны, напоминает RT.

