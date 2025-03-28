В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США еще не готово
Окончательного проекта соглашения между Украиной и США об украинских полезных ископаемых еще нет. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в комментарии Reuters.
По словам политика, финальный проект документа не готов.
«Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств», - указал Подоляк.
Советник не предоставил подробностей.
Ранее в Верховной раде рассказали, что соглашение между Украиной и США предусматривает передачу Вашингтону контроля над украинскими ресурсами, приоритетное право Соединенных Штатов на прибыль и запрет на продажу ископаемых третьим странам без согласия американской стороны, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru