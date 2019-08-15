Точка невозврата. На Украине уверены в невозможности отмены результатов выборов

Верховный суд Украины открыл дело по иску о непризнании результатов досрочных выборов в парламент, которые состоялись 21 июля. Как сообщает «Харьковская правозащитная группа», иск подал житель Винницы, некий Сергей Щетинин. Он оспаривает решение Конституционного суда, который признал законным указ нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов. По версии Щетинина, КС при этом руководствовался неофициальной версией Конституции. Её вариант находится в свободном доступе, но так и не была вовремя опубликован в официальных изданиях, как того требуют нормы самого основного закона.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН выразил уверенность, что результаты внеочередных выборов в Раду не будут отменены ни при каких обстоятельствах.

«Пересмотр невозможен. У экспертов по конституционному праву есть две прямо противоположные точки зрения. Одни считают, что роспуск Верховной рады был законным, ссылаясь на свои аргументы, другие считают его незаконным. Однако я могу с уверенностью утверждать, что отменить результаты выборов нереально. Дело в том, что такой фантастический успех команды Зеленского легитимирует роспуск Рады и досрочное голосование даже при возможном нарушении буквы закона. Слишком убедительная победа у него, поэтому ни один суд не решиться отменить такие результаты», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее Сергей Щетинин уже подавал аналогичный иск, тогда Кассационная административная палата в составе Верховного суда отказалась его принимать. Однако настойчивый житель Винницы обжаловал это решение.