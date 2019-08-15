Точка невозврата. На Украине уверены в невозможности отмены результатов выборов
Глава киевского Центра политических исследований Погребинский прокомментировал НСН принятый ВС Украины иск об отмене результатов досрочных выборов в Раду.
Верховный суд Украины открыл дело по иску о непризнании результатов досрочных выборов в парламент, которые состоялись 21 июля. Как сообщает «Харьковская правозащитная группа», иск подал житель Винницы, некий Сергей Щетинин. Он оспаривает решение Конституционного суда, который признал законным указ нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов. По версии Щетинина, КС при этом руководствовался неофициальной версией Конституции. Её вариант находится в свободном доступе, но так и не была вовремя опубликован в официальных изданиях, как того требуют нормы самого основного закона.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН выразил уверенность, что результаты внеочередных выборов в Раду не будут отменены ни при каких обстоятельствах.
«Пересмотр невозможен. У экспертов по конституционному праву есть две прямо противоположные точки зрения. Одни считают, что роспуск Верховной рады был законным, ссылаясь на свои аргументы, другие считают его незаконным. Однако я могу с уверенностью утверждать, что отменить результаты выборов нереально. Дело в том, что такой фантастический успех команды Зеленского легитимирует роспуск Рады и досрочное голосование даже при возможном нарушении буквы закона. Слишком убедительная победа у него, поэтому ни один суд не решиться отменить такие результаты», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Сергей Щетинин уже подавал аналогичный иск, тогда Кассационная административная палата в составе Верховного суда отказалась его принимать. Однако настойчивый житель Винницы обжаловал это решение.
Он полагает, что внеочередные выборы фактически нарушили право граждан на свободное волеизъявление, так как в своих решениях Конституционный суд и Центральная избирательная комиссия ссылаются на юридически недействительные нормы основного закона. По версии истца, сейчас на Украине действует только вариант Конституции от 28 июня 1996 года, на котором присягали все президенты страны.
В результате досрочных выборов президент Владимир Зеленский получил однопартийное большинство в парламенте, такое случилось впервые в истории Украины. Его партия «Слуга народа» значительно опередила конкурентов, набрав 43,16% голосов.
Второе место у «Оппозиционной платформы - за жизнь» Юрия Бойко - 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» - 8,18%. Далее идут «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,10%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (5,82%).
По данным ЦИК, «Слуга народа» получит 254 мандата в новой Раде, при необходимых 226 голосов для принятия решений. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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