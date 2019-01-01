В НСН началась пресс-конференция «Зеленский вместо Порошенко: Взгляд из Донбасса»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Зеленский вместо Порошенко: Взгляд из Донбасса».

В ходе пресс-конференции НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв и заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин расскажут как победа Зеленского на украинских президентских выборах скажется на конфликте в Донбассе, изменятся ли русско-украинские отношения после выборов, какое место займёт на Украине проигравший кандидат и как Донбасс отнесется к победителю.

Напомним, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки 90,25% протоколов лидером гонки стал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набрав 73,18% голосов. За действующего главу Украины Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинцев, согласно данным ЦИК страны.

