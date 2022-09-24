В Николаевской области ликвидировано 300 боевиков
Министерство обороны России сообщило об уничтожении трехсот боевиков в Николаевской области, которые дислоцировались во временном пункте.
«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Также в Минобороны сообщили, что в районе Купянска и Щурово были нанесены удары по украинским 14-й и 92-й механизированных бригад, а также 66-й механизированной бригады. Потери ВСУ, по данным оборонного ведомства, составили 140 убитыми и раненым, а также уничтожено 19 единиц техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео, как российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru